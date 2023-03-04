Бывший офицер разведки корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что президентом Российской Федерации Владимиром Путиным движет желание защитить русских на Украине.

«Путин несет ответственность за русскую нацию. Поэтому, когда есть большое количество русских, на которых нападают украинские националисты, он вынужден действовать», — сказал бывший американский разведчик.

Риттер также заявил, что Путин действует последовательно на фоне накачки Украины различными видами вооружений странами коллективного Запада.

Экс-разведчик подчеркнул факт того, что российский лидер не блефует, если что-то говорит.