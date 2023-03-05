Соскин призвал Зеленского покинуть пост президента Украины

Советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы обратился к Владимиру Зеленскому.

Через свою канал на Youtube Соскин записал обращение к действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он призвал Зеленскому покинуть свой пост.

"В чем проблема Зеленский? Если ты не можешь руководить, то уйди в отставку", - говорится в сообщении Соскина.

По словам Соскина, сейчас жители Украины настолько плохо живут, что не могут купить себе даже кусок обычного хлеба.