Соскин призвал Зеленского покинуть пост президента Украины
Советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы обратился к Владимиру Зеленскому.
Через свою канал на Youtube Соскин записал обращение к действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он призвал Зеленскому покинуть свой пост.
"В чем проблема Зеленский? Если ты не можешь руководить, то уйди в отставку", - говорится в сообщении Соскина.
По словам Соскина, сейчас жители Украины настолько плохо живут, что не могут купить себе даже кусок обычного хлеба.
Опубликовано: Николай Скира
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Николай Скира
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