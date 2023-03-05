Гладков: ВСУ обстреляли село Щетиновка Белгородского района
2023-03-05 15:15
Губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что бойцы Вооружённых сил Украины обстреляли село Щетиновка Белгородского района.
По предварительным данным, жертв и пострадавших среди мирного населения белгородского села в результае «прилётов» со стороны ВСУ нет.
Украинским боеприпасом повреждён сарай на территории местного сельскохозяйственного предприятия, а также линия электропередачи.
Гладков добавил, что в настоящее время аварийные и оперативные службы выехали на место, чтобы установить все обстоятельства происшествия и устранить имеющиеся повреждения.
Опубликовано: Диана Мудреченко