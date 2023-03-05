Гладков: ВСУ обстреляли село Щетиновка Белгородского района

Губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что бойцы Вооружённых сил Украины обстреляли село Щетиновка Белгородского района.

По предварительным данным, жертв и пострадавших среди мирного населения белгородского села в результае «прилётов» со стороны ВСУ нет.

Украинским боеприпасом повреждён сарай на территории местного сельскохозяйственного предприятия, а также линия электропередачи.

Гладков добавил, что в настоящее время аварийные и оперативные службы выехали на место, чтобы установить все обстоятельства происшествия и устранить имеющиеся повреждения.