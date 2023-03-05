Климов: США предупредили Шольца о новой роли Германии в Украине

Андрей Климов рассказал о возможных темах разговора между Олафом Шольцем и Джо Байденом.

Днём 5 марта российский сенатор Андрей Климов прокомментировал новость о том, что немецкий канцлер Олаф Шольц недавно побывал в Вашингтоне, где провёл переговоры с президентом Соединённых Штатов Джо Байденом, подробное содержание которых не разглашалось в СМИ.

По мнению Климова, в ходе переговоров Байден предложил Шольцу переложить на Германию ответственность за провал Запада в кампании по поддержке Украины во время российской спецоперации.