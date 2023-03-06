Сийярто: украинский конфликт может завершиться только при прекращении огня

Как заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, прекратить конфликт между Украиной и Россией можно только путем прекращения боевых действий.

По мнению дипломата, меры, принимаемые Евросоюзом для разрешения украинского кризиса, оказались неэффективными.

Как подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Венгрии, антироссийские санкции не способствуют урегулированию конфликта.

На сегодняшний день Запад ввел уже 10 санкционных пакетов, однако данные меры навредили не Российской Федерации, а странам Евросоюза.

Сийярто отметил, что решения, которые разрабатывались в Европе, просто не сработали, потому что чиновники Евросоюза слишком увлеклись военным менталитетом.

Дипломат убежден, что что в первую очередь необходимо добиться прекращения огня в Украине.

При этом Сийярто подчеркнул, что Венгрия выступает за мир в Украине, поэтому Будапешт не поставляет Киеву оружие.