Bild: у Зеленского с Залужным серьезный спор по поводу Артемовска

Как сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на собственные источники, напряженная для ВСУ обстановка под Артемовском вызвала серьезные разногласия между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом украинскими силами Валерием Залужным.

Ранее военачальник неоднократно предупреждал офис Зеленского о возможности скорого окружения украинских воинских подразделений российскими войсками.

Журналистам немецкого издания удалось узнать, что ситуация в Артемовске стала катализатором серьезных разногласий между Зеленским и Залужным, поскольку у них «принципиально разные взгляды» на тактику боевых действий. На фоне этого между президентом и главкомом неоднократно случались пререкания.

Как сообщается в публикации, Залужный еще несколько недель назад по тактическим соображениям рекомендовал подумать об отступлении из Артемовска.

Также журналисты попросили офис Зеленского прокомментировать информацию, на что получили ответ, что в Киеве считают верным решением продолжать оборонять Артемовск.

При этом неназванный источник в военных кругах сообщил авторам публикации, что подавляющее большинство солдат в Артемовске не понимают, почему город продолжают удерживать.

Военнослужащие Украины не понимают, в чем суть стратегии и зачем рыть окопы и создавать оборонительные рубежи, если российские войска берут их в окружение. По словам источника, в вооруженных силах Украины разделают позицию главкома Залужного.