Байден признался, что врачи проверяли наличие у него мозга

Джо Байден утверждает, что хирурги провели ему операцию с целью выявить наличие мозга.

6 марта Джо Байден встретился с американскими пожарными, во время чего публично заявил, что ранее врачи провели ему операцию, целью которой является проверка на наличие мозга в черепной коробке. По словам Байдена, ему сняли "верх головы" для того, чтобы убедиться, что в черепе не пусто.

Ряд американских СМИ утверждают, что в 1988 году во время нахождения на посту сенатора Джо Байден перенёс операцию на мозге из-за аневризмы.