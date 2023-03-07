Пугачева заявила, что приедет в Россию с юбилейным концертом
2023-03-07 11:00
Исполнительница Алла Пугачева объявила о своем решении вернуться на родину с концертом, чем возмутила депутата Романа Худякова.
Экс-депутат Госдумы Роман Худяков, услышав о том, что Алла Пугачева желает приехать в РФ да еще и выступать здесь, возмутился до глубины души.
Политик убежден, что кроме антироссийских высказываний, артистка не в состоянии даже петь вживую.
Худяков заявил в своем Телеграм-канале, что Алла Борисовна в состоянии петь только под фонограмму, так как от ее голоса кроме хрипов ничего не осталось.
Опубликовано: Наталья Гончарова