Пугачева заявила, что приедет в Россию с юбилейным концертом

Исполнительница Алла Пугачева объявила о своем решении вернуться на родину с концертом, чем возмутила депутата Романа Худякова.

Экс-депутат Госдумы Роман Худяков, услышав о том, что Алла Пугачева желает приехать в РФ да еще и выступать здесь, возмутился до глубины души.

Политик убежден, что кроме антироссийских высказываний, артистка не в состоянии даже петь вживую.

Худяков заявил в своем Телеграм-канале, что Алла Борисовна в состоянии петь только под фонограмму, так как от ее голоса кроме хрипов ничего не осталось.