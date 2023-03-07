Russia Today: У ВСУ начались большие проблемы с эвакуацией войск из Бахмута

Вооруженные силы Украины испытывают большие проблемы с отступлением из Бахмута.

Украинская армия лишь с большим трудом эвакуирует своих солдат с территории окруженного Бахмута. Об этом сообщает телеграм-канал Russia Today.

Отмечается, что бойцы Вооруженных сил Украины бросают в городе технику, чтобы спастись от артиллерийских ударов российских подразделений.

Из-за большого количества грязи внедорожники буквально застревают в ней, а также переворачиваются, что делает невозможным их дальнейшее использование.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что армия не будет оставлять Бахмут.