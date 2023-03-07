Блащак: Польша создаст сервис-хаб для поставляемых Киеву танков Leopard
Мариуш Блащак анонсировал создание сервисного центра в Польше для обслуживания украинских танков немецкого производства.
Во вторник министр обороны Польши Мариуш Блащак публично заявил, что в ведомстве планируют создать сервисный хаб на своей территории, задачей которого будет обслуживание и ремонт немецких танков Leopard, которые западные государства поставляют Украине в рамках так называемой "танковой коалиции".
Также Блащак заверил, что в течение нынешней недели на территорию Украины будут переброшены ещё 10 танков Leopard из ранее обещанных Польшей четырнадцати.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
-
-
Наталья Гончарова
Орбакайте рассказала, как прошли для нее съемки 3 и 4 сезона сериала Тест на беременность, где она играла одну из главных героинь
Актриса и певица Кристина Орбакайте рассказала, что первые части сериала смотрела. Фильм он ей очень понравился. Знаменитость с удовольствием снялась в 3 и 4 частях сериала.Подробнее...
-