Херш назвал глупостью статью NYT о причастности украинцев ко взрывам на «Северных потоках»

Американский журналист Сеймур Херш заявил, что статья The New York Times о причастности проукраинской группировки ко взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» в Балтийском море являются глупостью.

О данной статье Херш узнал в беседе с представителями газеты «Известия».

«Что? Это не может быть правдой. Они не могут быть настолько тупыми? Или могут? Давайте я посмотрю эту статью… О, господи! “Спецслужбы предполагают”, “проукраинские”! Боже мой», — цитирует американского журналиста редакция «Известий».

Отмечается, что во время прочтения статьи NYT о якобы причастности украинцев ко взрывам на «Северных потоках» Сеймур Херш смеялся.