Генсек ООН Гутерриш находится на Украине и планирует встретиться с Зеленским
2023-03-07 23:56
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сейчас находится на территории Украины. Завтра должна состояться его встреча с Владимиром Зеленским.
Такую информацию озвучил заместитель официального представителя Гутерриша Фархан Хак.
Ранее в ООН сообщали, что целью встречи Гутерриша и Зеленского станет обсуждение вопросов, связанных с продлением зерновой сделки.
В организации уточнили, что будут обсуждаться и другие вопросы. Визит Гутерриша продлится один день, 9 марта он планирует быть уже в Нью-Йорке.
Опубликовано: Светлана Репина
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Светлана Репина
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