Генсек ООН Гутерриш находится на Украине и планирует встретиться с Зеленским

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сейчас находится на территории Украины. Завтра должна состояться его встреча с Владимиром Зеленским.

Такую информацию озвучил заместитель официального представителя Гутерриша Фархан Хак.

Ранее в ООН сообщали, что целью встречи Гутерриша и Зеленского станет обсуждение вопросов, связанных с продлением зерновой сделки.

В организации уточнили, что будут обсуждаться и другие вопросы. Визит Гутерриша продлится один день, 9 марта он планирует быть уже в Нью-Йорке.