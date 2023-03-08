Rzeczpospolita: Польша хочет вернуть выплаченные украинским беженцам пособия на $450 тысяч

Польская газета Rzeczpospolita со ссылкой на Службу социального обеспечения Польши сообщила, что Варшава хочет вернуть необоснованно выплаченные украинским беженцам пособия на $450 тысяч.

Отмечается, что речь идёт о тех беженцах, которым начислялись денежные средства, когда они находились за пределами Республики Польша больше 30 дней, а согласно польским законам, украинский беженец теряет доступ к этим выплатам, если покидает страну на срок более 30 дней.

«Поскольку некоторые беженцы покинули Польшу, они не должны получать пособий, и пользоваться поддержкой от страны. Получателей обяжут вернуть все в течении двух лет», — говорится в статье Rzeczpospolita.

В материале утверждается, что польскими властями зафиксированы случаи, когда родители с детьми приезжали в Польшу из Украины исключительно ради оформления пособий, после чего сразу выезжали назад.