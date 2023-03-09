Министры обороны стран ЕС решили срочно передать Украине все свои боеприпасы

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель рассказал об итогах встречи глав оборонных ведомств стран ЕС, которая состоялась в Стокгольме.

По его словам, министры признали, что Украине необходимо срочно передать артиллерийские боеприпасы.

Достигнута договоренность о том, что украинским военным будут переданы все боеприпасы, которые имеются на складах в ЕС.

Боррель сообщил о разработке плана, направленного на решение проблемы с дефицитом снарядов.

Он также уточнил, что для реализации этого плана в конце марта состоится еще одна встреча, на которой будут согласованы детали.