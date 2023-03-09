Евросоюз принял решение о срочной поставке боеприпасов Украине

В Стокгольме прошла неформальная встреча министров обороны ЕС, в итоге было принято решение поставить Киеву снаряды из имеющихся запасов на европейских складах.

б этом сообщил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.

Руководители оборонных структур пришли к договоренности по вопросу срочных поставок в Киев артиллерийских боеприпасов, включая 155-мм и 152-мм снаряды.

На военные цели будет потрачен миллиард долларов из Европейского фонда мира.

Боррель отметил, что это лишь первая часть поставок. Детали договора будут обсуждаться позже.

Второй этап поставок вооружения будет еще более значительным, подчеркнул глава дипломатии ЕС.