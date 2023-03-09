Эрдоган намерен организовать в апреле встречу Путина и Зеленского
Об этом стало известно из заявления советника Эрдогана. Встреча может быть устроена в Стамбуле в следующем месяце.
О планируемой встрече президентов Украины и России сообщил Чагры Эрхан, член Совета безопасности и внешней политики при турецком президенте и ректор университета Алтынбаш, беседуя с "Лента.ру".
Насколько реально осуществить планы Эрдогана, пока сложно сказать, считает Эрхан.
Проблема в том, что Турция постоянно ощущает давление США и Великобритании, которые желают продолжать войну в Украине и противостоят любым попыткам переговоров с РФ.
Советник Эрдогана заявил, что главная цель Турции - создать условия для встречи глав двух враждующих государств.
Президенты Зеленский и Путин должны увидеться хотя бы раз и поговорить обо всем открыто без посторонних вмешательств.
Так считает Эрхан, который уверен, что такая встреча может привести к компромиссу и дальнейшему наступлению мира.
Опубликовано: Храмова Оксана
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