Пушилин: ВСУ неудачно контратаковали на одном из участков в Артемовске
2023-03-09 13:19
Денис Пушилин рассказал о попытках украинской армии произвести контратаку на Артемовском направлении.
Днём 9 марта временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой Народной республики Денис Пушилин публично заявил, что подразделения вооружённых сил Украины предприняли попытку произвести контрнаступательную операцию на одном из участков фронта в Артемовске.
По словам Пушилина, украинская контратака оказалась неудачной, поскольку российские войска и отряды "Вагнера" быстро купировали продвижение противника, отбросив его на прежние рубежи.
Опубликовано: Ткачёв Андрей