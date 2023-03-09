Пушилин: ВСУ неудачно контратаковали на одном из участков в Артемовске

Денис Пушилин рассказал о попытках украинской армии произвести контратаку на Артемовском направлении.

Днём 9 марта временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой Народной республики Денис Пушилин публично заявил, что подразделения вооружённых сил Украины предприняли попытку произвести контрнаступательную операцию на одном из участков фронта в Артемовске.

По словам Пушилина, украинская контратака оказалась неудачной, поскольку российские войска и отряды "Вагнера" быстро купировали продвижение противника, отбросив его на прежние рубежи.