Игнат: системы ПВО Украины не смогли сбить ни одной ракеты «Кинжал»

Спикер ВВС Украины Юрий Игнат высказался о новом ракетном ударе по украинской инфраструктуре со стороны России.

9 марта спикер военно-воздушных сил армии Украины Юрий Игнат публично заявил, что минувшей ночью боевая авиация России нанесла удары по украинским энергетическим объектам в разных областях, использовав для этого гиперзвуковые ракеты "Кинжал". По словам Игната, противовоздушная оборона Украины не смогла перехватить ни одну из этих ракет.

Также Юрий Игнат признался, что за всё время спецоперации он не видел, чтобы армия России использовала сразу шесть ракет "Кинжал" для атаки.