МО РФ: Россия нанесла удар возмездия по Украине за теракт в Брянской области

В Минобороны России сообщили о нанесении массированного ракетного удара по территориям Украины.

Спикер Министерства обороны России Игорь Конашенков уведомляет, что после вторжения украинских террористов в сёла Брянской области российские войска нанесли удар возмездия по инфраструктуре Украины, поразив базу беспилотников ВСУ, а также другие энергетические и военные объекты.

По словам Конашенкова, в ходе нанесения удара по украинским территориям военно-космические силы России использовали гиперзвуковые ракеты "Кинжал".