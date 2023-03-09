Арестович: Запад поставляет ВСУ технику для наступления через рвы и реки

Алексей Арестович рассказал о передаче наступательной спецтехники украинским войскам со стороны западных государств.

Экс-советник Зеленского Алексей Арестович дал интервью российскому журналисту Марку Фейгину (признан иноагентом по решению Минюста РФ), где публично заявил, что коллективный Запад массово поставляет украинской армии специальную технику для преодоления водных препятствий, включая реки и рвы.

По данным Арестовича, подобная техника необходима подразделениям ВСУ для проведения новых наступательных операций, которые могут начаться весной.