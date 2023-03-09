Mash: актёр Сергей Гармаш вызвал скорую помощь из-за проблем с сердцем
2023-03-09 16:54
Российский актёр Сергей Гармаш позвонил в отделение скорой помощи, пожаловавшись на боли в груди.
Вечером четверга журналисты новостного агентства Mash уведомили, что российский актёр кино и театра Алексей Гармаш позвонил в скорую помощь, вызвав бригаду медиков к себе домой. По данным Mash, Гармаш вызвал фельдшеров самостоятельно, пожаловавшись на обострение проблем с сердцем.
Менеджер актёра Олег Будрин утверждает, что прямо сейчас врачи решают вопрос о необходимости госпитализации Алексея Гармаша, которому предварительно диагностировали отравление.
Опубликовано: Ткачёв Андрей