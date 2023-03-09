Экс-разведчик США Риттер: Украина лишится выхода к морю после захвата российской армией Одессы

Бывший офицер разведки американской морской пехоты Скотт Риттер заявил, что Украина в скором времени может лишиться выхода к Черному морю.

По его словам, это произойдет, когда российские военные возьмут под свой контроль Одессу.

Риттер полагает, что после этого русские уже не остановятся и пройдут 180 км, которые отделяют их от Приднестровья.

Отставной офицер напомнил, что в Приднестровье находятся передовые российские подразделения.

Он считает, что это позволит россиянам сформировать сухопутный мост, отрезав Украину от Черного моря.

Риттер уточнил, что такие действия вписываются в план Владимира Путина, который обещал обезопасить страну от дальнобойной западной артиллерии.