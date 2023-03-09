Пресс-секретарь ВСУ Череватый: у НАТО нет полного понимания ситуации в Артемовске

Пресс-секретарь группировки ВСУ Сергей Череватый прокомментировал заявления НАТО о скором падении Артемовска (Бахмута).

Он заявил, что в НАТО нет четкого понимания событий, происходящих сейчас в данном населенном пункте.

Череватый уточнил, что представителям стран Североатлантического альянса сложно понять логику событий, происходящих на Украине.

Он отметил, что западные страны пытаются оценивать ситуацию с точки зрения логики и специальных расчетов, что не дает реальной картины.

Череватый призвал с уважением отнестись к таким заявлениям, однако не забывать и о том, что в НАТО были уверены в падении Киева в первые дни спецоперации.