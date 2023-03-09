Военный эксперт Кнутов: Россия подготовила супероружие для ответа на контрнаступление ВСУ

Военный эксперт и историк Юрий Кнутов рассказал, каким образом российские военные собираются ответить на контрнаступление ВСУ.

По его словам, на такой случай Россия подготовила супероружие, которые уже применяется в зоне спецоперации.

Кнутов отметил, что российская армия используется беспилотники-камикадзе, а также аналоги HIMARS с дальностью полета ракет до 120 км.

Эксперт уточнил, что российские военные создали сильную линию обороны, которую крайне сложно прорвать.

Кроме того, они будут использовать такие новейшие вооружения, как танки «Прорыв», авиабомбы УПАБ-1500б-Э, самоходная артиллерия со шквал-огнем.

Кнутов сказал, что на днях были выпущены новейшие дальнобойные наряды с наведением GPS-ГЛОНАСС и лазерной подсветкой.