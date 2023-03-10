Секретарь СНБО Данилов: солдаты ВСУ умирают за страны НАТО

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что солдаты ВСУ защищают страны НАТО и умирают за них.

Он призвал говорить об этом вслух западным союзникам, напоминать им, что украинцы сейчас воюют за страны Балтии и Польшу.

Ранее глава фракции правой партии во французском парламенте Марин Ле Пен заявила, что Украина не сможет победить Россию без участия НАТО в конфликте.

Она подчеркнула, что если Альянс вступит в боевые действия, в огне окажется весь мир, а единственным решением является мирное соглашение между Москвой и Киевом.