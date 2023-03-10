Бернс: в следующие полгода война на Украине достигнет своего апогея
2023-03-10 07:22
Как сообщается в РИА Новости, директор ЦРУ заявил, что в ближайшие 6 месяцев конфликт между Россией и Украиной достигнет максимального напряжения.
Директор ЦРУ Уильям Бернс во время слушаний в комитете конгресса выступил с заявлением.
Он заверил, что "в контексте разведданных" ближайшие полгода будут "критичными на боле боя на Украине".
Как полагает Бернс, у российской армии, вероятно, будут тактические достижения, однако незначительные.
Ранее Кристин Вормут, министр армии США сделала предположение по поводу даты окончания войны на Украине. Она считает, что это может случиться через 2 года.
Заместитель министра обороны Колин Каль полагает, что прогнозировать ситуацию сложно, кризис может завершиться через полгода или через пару лет.
Опубликовано: Храмова Оксана