Как сообщается в РИА Новости, директор ЦРУ заявил, что в ближайшие 6 месяцев конфликт между Россией и Украиной достигнет максимального напряжения.

Директор ЦРУ Уильям Бернс во время слушаний в комитете конгресса выступил с заявлением.

Он заверил, что "в контексте разведданных" ближайшие полгода будут "критичными на боле боя на Украине".

Как полагает Бернс, у российской армии, вероятно, будут тактические достижения, однако незначительные.

Ранее Кристин Вормут, министр армии США сделала предположение по поводу даты окончания войны на Украине. Она считает, что это может случиться через 2 года.

Заместитель министра обороны Колин Каль полагает, что прогнозировать ситуацию сложно, кризис может завершиться через полгода или через пару лет.