Польша начала установку противотанковых ежей на границе с Беларусью

Польские солдаты в четверг, 9 марта приступили к возведению укреплений на границе с Беларусью, сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на министра национальной обороны страны Мариуша Блащака.

Блащак сообщил в Twitter о строительстве укреплений на границе с Беларусью.

"Это часть нашей стратегии обороны и сдерживания", — подчеркнул министр.

Глава ведомства сопроводил запись фотографиями, на которых солдаты устанавливают противотанковые ежи и другие баррикады на погранпереходе. Он не уточнил, в каком именно месте это делается.

Ранее в феврале началось строительство подобных ограждений на границе с Россией Калининградской области. Еще раньше, в начале ноября прошлого года, военные начали строить временный барьер на польско-российской границе.

В свою очередь, в начале февраля пресс-секретарь Пограничной службы Анна Михальска сообщила, что в марте должно начаться строительство электронного забора на границе с Калининградской областью.