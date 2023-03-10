Слова бывшего посла Америки в Москве приводит издание Newsweek, где он проявляет обеспокоенность последними событиями, происходящими на фронте.

Экс-посол США в Москве Майкл Макфол заявил о своем беспокойстве по поводу стойкости украинской армии и объяснил, что именно заставляет его "нервничать":

Ситуация фактически застряла на несколько месяцев, и это заставляет меня нервничать. Я беспокоюсь по поводу способности украинцев держаться.

Бывший американский посол отметил, что украинцы не хотят затягивания кризиса, потому что "не верят, что время работает на них".

Военные ВСУ не уверены, что смогут выдержать долгую войну, потому что опасаются, что у них "закончатся солдаты" и прекратится "поддержка со стороны Запада".

По мнению Путина, Россия не желает продолжения конфликта, а настроена скорее его закончить.

Однако Запад активно выступает за продолжение военных действий, постоянно поставляет оружие в Украину и занимается подготовкой украинский бойцов на своей территории.