Владимир Рогов, член главного совета администрации региона, председатель движения "Мы вместе с Россией" заявил о возможном конце режима Зеленского при наступлении ВСУ в Запорожской области.

Владимир Рогов:

Если они сунутся к нам, то получат сполна. И это может стать концом режима Зеленского.

По мнению Рогова, ВСУ могут начать наступление с появлением первой листвы, а это значит - в марте или апреле. Также он подчеркнул, что регион готов отразить нападение.

Начиная с середины февраля у границ Запорожья отмечается скопление украинских войск и активное возведение укрепительных сооружений.

Военные формирования ВСУ на этом участке достигают уже примерно 40 тыс. человек.

По мнению Владимира Рогова, киевские власти хотят получить выход к Азовскому морю и перекрыть затем сухопутный коридор, ведущий в Крым.