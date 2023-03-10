ВСУ впервые применили американскую «умную бомбу» JDAM под Артёмовском в ДНР

Украинское интернет-издание «Страна.ua» заявило, что Вооружённые силы Украины впервые применили американскую «умную бомбу» JDAM под Артёмовском в ДНР.

Неназванные источники «Страна.ua» утверждают, что украинские войска использовали данную бомбу производства США под Артёмовском районе посёлка городского типа Курдюмовка в Донецкой Народной Республике.

В феврале текущего 2023 года советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин заявлял, что на тот момент фактов применения JDAM, дальность которых составляет 72 километра, не фиксировалось.

Бомбы JDAM могут крепиться к неуправляемым бомбам, делая их управляемыми.