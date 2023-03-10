МИД Армении объявил об отказе от квоты замглавы ОДКБ

Пресс-секретарь МИД Армении заявил, что страна отказывается от квоты на назначение заместителя главы ОДКБ

Это далеко не первый демарш Еревана в отношении организации. Ранее Армения отказалась проводить учения ОДКБ и критиковала ее за низкую эффективность.

По регламенту у главы ОДКБ три заместителя. С начала года организацию возглавил глава Казахстана Имангали Тасмагамбетов. Ереван должен был предложить кандидата на пост его заместителя, но отказался от квоты.

Пресс-секретарь МИД Армении не стал комментировать принятое решение. Отношение Еревана и ОДКБ обострились в ноябре 2022 года, когда армянское правительство призвало организацию вмешаться в конфликт с Азербайджаном.

ОДКБ не стало этого делать, направив миссию для прояснения отношений.