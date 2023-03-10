Алаудинов: ВСУ создали три группировки для разблокировки Артемовска с помощью НАТО

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что в ближайшее время ВСУ попытаются разблокировать Артемовск (Бахмут).

Он отметил, что в украинские власти рассматривают потерю города как удар по своему имиджу.

Алаудинов отметил, что Киев пытается избежать такого развития событий и нанести имиджевый удар российской армии.

По его словам, для этого руководство ВСУ готова «закинуть любое количество мяса», чтобы удержать Артемовск.

Он также уточнил, что операция по разблокированию Артемовска будет проходить под непосредственным руководством НАТО.