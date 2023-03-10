Президенту Финляндии Ниинисте не о чем говорить с Путиным, но он готов попробовать

Президент Финляндии Саули Ниинисте считает, что ему не о чем говорить с российским коллегой Владимиром Путиным.

При этом он готов к такому разговору, если он может принести хоть какую-то пользу в нынешней ситуации.

Ниинисте отметил, что пока найти темы для такого разговора не удается. В последний раз президенты двух стран общались в мае прошлого года по инициативе Финляндии.

Ниинисте также рассказал, что рассчитывает на принятие заявки его страны на вступление в НАТО до следующих президентских выборов в США, запланированных на 2024 год.

Накануне президент Финляндии встретился с американским коллегой Джо Байденом и обсудил с ним поддержку Украины.