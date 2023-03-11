США обозначили условие, при котором украинский конфликт превратится в третью мировую войну

Об этом высказался кандидат в губернаторы штата Кентукки Джеффри Янг. Он рассказал, что может стать толчком для начала третьей мировой войны.

Янг считает, что третья мировая может случиться, если страны Североатлантического альянса введут свои войска на территорию Украины.

Кандидат в губернаторы настоятельно рекомендует Западу хорошо подумать, перед тем как "делать что-то подобное".

Он называет ввод войск "безумием", которое может "привести к уничтожению Россией любой страны, которая введет войска".

Также подобный шаг Запада "приведет к ядерной войне, которая может уничтожить всех на Земле".

Ранее Виктор Орбан, глава правительства Венгрии, заявил, что власти западных государств почти готовы к обсуждению вопроса о вводе своих войск на территорию Украины.