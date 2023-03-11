Американский политик Янг: Россия уничтожит любую страну, которая введет войска на Украину

Представитель Демократической партии США, кандидат на пост губернатора Кентукки Джеффри Янг предупредил о последствиях ввода войск НАТО на Украину.

Он призвал западные страны очень хорошо подумать, прежде чем принимать подобные решения.

Янг утверждает, что любая страна, чьи военные подразделения войдут на территорию Украины, будет уничтожена Россией.

Политик также подчеркнул, что в такой ситуации высока вероятность начала ядерной войны, после которой на планете ничего не останется.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вскоре страны Запада могут начать обсуждение ввода войск на Украину.