Медведев предложил назвать Украину «Бандера-рейхом»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале в ответ на идею главы киевского режима Владимира Зеленского переименовать Россию предложил назвать Украину «Бандера-рейхом».

«Ну что тут сказать… Наш ответ? Нет, конечно, не Хохляндия. И уж тем более не Малороссия. Только Schweinisch Bandera-Reich. Exakt!», — написал Медведев.

Кроме того, спикер МИД РФ Мария Захарова назвала идею политического руководства Украины о переименовании России ещё одним доказательством «нашей правоты» и делает вывод: «Вот еще одно свидетельство попытки создания из Украины “анти-России”».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в ответ на петицию поручил премьер-министру Денису Шмыгалю «тщательно проработать» возможность переименования России в Московию.