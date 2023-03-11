Борис Слуцкий выступил с критикой предложения Владимира Зеленского о переименовании России как государства.

Лидер политической фракции ЛДПР Леонид Слуцкий утверждает, что инициатива Владимира Зеленского о переименовании Российской Федерации в "Московию" является следствием наркотической аддикции действующего украинского президента. По мнению Слуцкого, пристрастие Зеленского к психоактивным веществам может провоцировать подобные "наркофантазии".

При этом Борис Слуцкий выразил уверенность в том, что подобные выпады представителей украинского правительства в адрес России не сделают эту страну менее великой, однако приведут к усугублению уже существующего кризиса в Украине.

Характерно, что в своём комментарии по поводу инициативы Владимира Зеленского глава ЛДПР использовал фразу "Палата номер шесть", что является отсылкой к одноимённой повести российского писателя Антона Чехова, действие которой разворачивается вокруг психиатрической лечебницы.

Аналогичную лингвистическую конструкцию неоднократно использовал экс-президент России Дмитрий Медведев, также называя действующую в Украине власть "палатой номер шесть". В то же время Медведев известен систематическими агрессивными репликами в адрес киевского режима, которые распространяются в личном Telegram-канале политика.

Дмитрий Медведев в ходе недавнего общения с прессой публично заверил, что он лично пишет все публикации на своих страницах в мессенджерах, поскольку никто другой не сможет сделать за него эту работу.