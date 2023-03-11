Издание Le Figaro утверждает, что Владимир Путин намеревается ослабить силы Североатлантического альянса после завершения украинского конфликта.

11 марта журналисты французского новостного агентства Le Figaro взяли интервью у местного историка-антрополога Эммануэлю Тодда, в ходе которого учёный сообщил, что вероятной следующей целью Владимира Путина как президента России является ослабление НАТО из-за решения лидеров стран блока начать поставки вооружений Украине.

По мнению Тодда, главы государств Североатлантического альянса совершили серьёзный просчёт, недооценив мощь российского государства, после чего коллективный Запад начал спонсировать ВСУ посредством финансовых и военных пакетов помощи.

Эммануэль Тодд уверен, что из-за подобных непродуманных решений все страны НАТО оказались в большой опасности, поскольку правительство РФ серьёзного настроено на негласную конфронтацию с данной организацией.

Также Тодд напомнил, что представители истеблишмента Североатлантического альянса публично обещали разрушить экономику России, однако после года спецоперации в Украине администрация Международного валютного фонда прогнозирует, что экономические процессы в РФ в нынешнем году будут протекать успешнее, нежели в Германии или Британии.

Примечательно, что в 1976 году в свет за авторством Эммануэля Тодда вышла книга "Окончательный провал", в которой данный историк с точностью предсказал распад СССР.