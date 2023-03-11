Новицки: армия Украины начала рыть траншеи на границе с Молдавией

В пресс-службе молдавской пограничной полиции сообщили о появлении траншей на границе Молдавии с Украиной.

Вечером 11 марта офицер пресс-службы пограничной полиции Молдавии Раиса Новицки публично заявила, что солдаты вооружённых сил Украины начали рыть траншеи на молдавской границе. Аналогичное заявление сделал местный политик Богдан Цырдя, являющийся парламентарием от социалистической партии.

По словам Новицки, в украинском пограничном комитете дали официальный комментарий на тему происходящего, отметив, что появление окопов и траншей на границе с Молдавией необходимо для пресечение контрабанды и нелегальной миграции.

Примечательно, что накануне Министерство государственной безопасности Приднестровья сообщило, что в Тирасполе был предотвращён теракт, в рамках которого злоумышленники планировали осуществить покушение на жизнь главы республики Вадима Красносельского.

В МГБ Приднестровской Молдавской республики отметили, что задержанный экстремист был допрошен местными силовиками, в ходе чего выяснилось, что нападение на Красносельского планировалось по заказу Службы безопасности Украины.

После этого власти Приднестровья потребовали разъяснений от украинской стороны, предложив обсудить инцидент на площадке Организации объединённых наций. Одновременно с этим Минобороны России уведомило, что армия Украины планирует совершить вооружённое вторжение в ПМР.