Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в своём аккаунте Twitter заявил о виновности НАТО в провоцировании конфликта между Россией и Украиной.

Уоллес выразил свою уверенность в том, что большая часть формулировок Декларации о сотрудничестве между ЕС и НАТО не соответствует действительности.

НАТО не стремится продвигать мир и безопасность: расширение НАТО, вмешательство и провокация на Украине заложили основу для этой войны, но ЕС отрицает это», — сказал депутат Европейского парламента от Ирландии.

Евродепутат Мик Уоллес подытожил, задавшись риторическим вопросом: «Что НАТО когда-либо делала для мира?»