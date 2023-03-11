Евродепутат Уоллес обвинил НАТО в провоцировании конфликта между Россией и Украиной
Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в своём аккаунте Twitter заявил о виновности НАТО в провоцировании конфликта между Россией и Украиной.
Уоллес выразил свою уверенность в том, что большая часть формулировок Декларации о сотрудничестве между ЕС и НАТО не соответствует действительности.
НАТО не стремится продвигать мир и безопасность: расширение НАТО, вмешательство и провокация на Украине заложили основу для этой войны, но ЕС отрицает это», — сказал депутат Европейского парламента от Ирландии.
Евродепутат Мик Уоллес подытожил, задавшись риторическим вопросом: «Что НАТО когда-либо делала для мира?»
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Диана Мудреченко
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