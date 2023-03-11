MBio: крысы в Нью-Йорке оказались носителями коронавируса
Согласно результатам исследования, опубликованным MBio, примерно 19% нью-йоркских крыс являются носителями коронавируса.
Ранее в Гонконге в Бельгии заподозрили, что крысы могут быть переносчиками COVID-19. После этого были проведены исследования в Нью-Йорке.
В рамках исследования ученые также доказали, что крысы могут быть заражены альфа, дельта и омикронными вариантами вируса.
При этом ученые не уверены, что вирус может передаваться от крыс к человеку. Они также не знают, каким образом заразились сами животные.
Предполагается, что заражение могло произойти через загрязненные пищевые отходы человека или воздушно-капельным путем.
Опубликовано: Светлана Репина
-
Диана Мудреченко
Telegraph: Польша строит самую большую сухопутную армию в Европе
Британская газета The Telegraph заявила, что в польской армии началась «революция», поскольку она строит крупнейшие сухопутные войска в Европе, начав крупнейшую за последние 50 лет кампании по перевооружению.Подробнее...
-
-
-
-