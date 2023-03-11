MBio: крысы в Нью-Йорке оказались носителями коронавируса

Согласно результатам исследования, опубликованным MBio, примерно 19% нью-йоркских крыс являются носителями коронавируса.

Ранее в Гонконге в Бельгии заподозрили, что крысы могут быть переносчиками COVID-19. После этого были проведены исследования в Нью-Йорке.

В рамках исследования ученые также доказали, что крысы могут быть заражены альфа, дельта и омикронными вариантами вируса.

При этом ученые не уверены, что вирус может передаваться от крыс к человеку. Они также не знают, каким образом заразились сами животные.

Предполагается, что заражение могло произойти через загрязненные пищевые отходы человека или воздушно-капельным путем.