Во время акции протеста в Праге звучали призывы сорвать украинский флаг со здания музея

Антиправительственный митинг в Чехии сопровождался призывами убрать флаг Украины, закрепленный на здании Национального музея. Об этом рассказали в издании Idnes.

На Вацлавской площади, расположенной в центре Праги, была проведена акция протеста, направленная против чешского правительства.

Митингующие выступали с лозунгами "Чехия против нищеты". На демонстрации звучали требования о снятии Петра Фиалы с поста премьера.

Когда акция была завершена, митингующие призвали снять украинский флаг со здания Национального музея.

Жители столицы требовали: "Мы хотим чешский флаг!".

Во время протеста произошло столкновение с сотрудниками полиции, один из них был ранен, 15 участников демонстрации задержаны.