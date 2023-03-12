Во время акции протеста в Праге звучали призывы сорвать украинский флаг со здания музея
2023-03-12 05:50
Антиправительственный митинг в Чехии сопровождался призывами убрать флаг Украины, закрепленный на здании Национального музея. Об этом рассказали в издании Idnes.
На Вацлавской площади, расположенной в центре Праги, была проведена акция протеста, направленная против чешского правительства.
Митингующие выступали с лозунгами "Чехия против нищеты". На демонстрации звучали требования о снятии Петра Фиалы с поста премьера.
Когда акция была завершена, митингующие призвали снять украинский флаг со здания Национального музея.
Жители столицы требовали: "Мы хотим чешский флаг!".
Во время протеста произошло столкновение с сотрудниками полиции, один из них был ранен, 15 участников демонстрации задержаны.
Опубликовано: Храмова Оксана