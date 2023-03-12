Попавший под санкции США генерал Ли Шанфу стал министром обороны Китая
Китайский генерал Ли Шанфу назначен на пост главы Минобороны КНР невзирая на тот факт, что ранее военный чиновник попал под американские санкции.
Днём 12 марта состоялось Всекитайское собрание народных представителей, в рамках которого генерал Ли Шанфу был выбран новым лидером Министерства обороны Китая. Известно, что Шанфу 65 лет, а его предшественнику Вэю Фэнхэ, который сегодня ушёл в отставку, 69 лет.
Генерал Ли более тридцати лет работал на местном космодроме Сичан, за это время побывав на постах замкомандира Силами стратегического обеспечения Народно-освободительной армии КНР и лидера департамента подготовки ВС и снабжения Центрального военного совета Китайской Народной республики.
Примечательно, что в 2018 году Министерство финансов Соединённых Штатов объявило о введении персональных санкций в отношении Ли Шанфу, назвав поводом для этого партнёрство с российскими военными чиновниками, а также сделки между КНР и РФ по купле-продаже самолётов и ЗРК С-400.
Западные аналитики сходятся во мнении, что факт внесения Шанфу в американские санкционные списки может изменить характер взаимодействия Министерств обороны США и Китая, поскольку генерал Ли стал новым лидером китайского оборонного ведомства.
Примечательно, что накануне госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен публично заявил о желании Вашингтона привлечь Пекин к ответственности в случае, если китайское оружие будет поставлено российским войскам для его применения в ходе спецоперации на Украине.
Опубликовано: Ткачёв Андрей