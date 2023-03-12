Гарибашвили раскритиковал Зеленского за поддержку протестов в Тбилиси

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил недовольство по поводу поддержки Владимиром Зеленским протестных акций в Тбилиси.

Грузинский премьер сказал, что выступления Зеленского по этому вопросу позволяют делать некоторые выводы.

По его мнению, если человек поддерживает подобные деструктивные акции, значит, он причастен к происходящему.

Заявления украинских чиновников о необходимости перемен в Грузии Гарибашвили назвал вмешательством во внутренние дела страны.

Он посоветовал Зеленскому и его соратникам занятья решением многочисленных проблем в своем государстве.