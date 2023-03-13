Новобранцев ВСУ под Авдеевкой заставляют идти в бой под угрозой расстрела

Один из новобранцев украинской армии, попавший в плен, рассказал о том, что офицеры угрожают бойцам расстрелом при попытках отступления.

Украинский военнопленный побеседовал с корреспондентом РИА Новости.

Он рассказал, как офицеры 53-й бригады ВСУ под Авдеевкой заставляют новобранцев идти воевать, угрожая расстрелом:

Если будете назад отступать, к нам (к офицерам) на КНП (командно-наблюдательный пункт), говорят:

"Будем стрелять"… Хотел пойти в отказ… Срок большой дают. Сказали, что через суд - от 7 до 10 лет. Сказали, что этой ночью или буквально днем на следующий день нас должны сменить. Я (ждал) с тем расчетом, что поменяют - выйду, и там (в тылу) уже меньший срок дают за отказ. То есть, когда с позиций уходишь, то больше, а там уже меньше… И еще офицеры… Если будешь уходить с позиции - будут стрелять… Вот так сказали.

Украинского новобранца отправили на передний край укрепрайона, который был занят 53-й бригадой украинской армии возле Авдеевки. Он рассказал, как было принято решение сдаться в плен:

Ну мы пришли, и там уже нас начали брать штурмом - и мы сдались. Пытались отстреливаться, но потом мы с молодым хлопчиком - не знаю, как его зовут - говорим: "Давайте в плен сдаваться, потому что жить хотим". И пацаны поддержали нас. Все. Сдались в плен - и все. Вышли с поднятыми руками, без оружия, без БК (боекомплектов). В принципе БК нам мало очень подвозят.

Солдат, беседовавший с РИА Новости, попал на фронт, пройдя лишь двухдневную подготовку.

В плен сдался недалеко от населенного пункта Водяное (авдеевское направление) в первую неделю марта этого года.