Мишель Йео стала первой азиаткой получившей Оскар в номинации Лучшая актриса года

Мишель Йео признана лучшей актрисой года за роль в картине "Все везде и сразу". Артистка стала первой из азитских коллег, кто смог стать обладатель такого почетного титула.

Мишель Йео стала не только "Лучшей актрисой года" по мнению киноакадемиков "Оскара", но и является первой азиатской актрисой, которую удостоили подобной чести.

Фильм "Везде и сразу" принес знаменитости не только победу в рамках этой премии, но и "Золотой глобус".

Йео исполнила роль женщины, способной странствовать по параллельным мирам.

Интересно, что в далеком 1983 году Мишель стала обладателем еще одного титула, став самой-самой на конкурсе красоты "Мисс Малайзия".