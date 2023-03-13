Издание El Pais рассказало о потерях в рядах СВО за время специальной военной операции армии РФ, начавшейся 24 февраля прошлого года.

Журналисты основанного в Испании новостного агентства El Pais утверждают, что с момента начала СВО вооружённые силы Украины потеряли десятки тысяч человек убитыми на поле боя, из-за чего Генштаб ВСУ испытывает настоящий кадровые голод, что может влиять на эффективность украинских военных операций.

По данным El Pais, вице-премьер Украины Ирина Верещук регулярно высказывается на тему потерь в рядах украинских войск, публично отрицая, что они являются огромными, тем самым отвергая сведения не тотальной неукомплектованности подразделений ВСУ.

Примечательно, что ранее отставной американский полковник Дуглас Макгрегор, который ранее был советником шефа Пентагона (Минобороны США), заявил, что с начала российско-украинского конфликта армия Украины потеряла порядка 250 тысяч солдат убитыми.

При этом Макгрегор отмечает, что из-за существенной нехватки военных кадров Генеральный штаб украинских ВС вынужден производить насильную мобилизацию граждан, зачастую мобилизуя несовершеннолетних. По словам Дугласа Макгрегора, в ряда ВСУ часто встречаются юноши, которые младше пятнадцати лет.

Характерно, что ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто также сообщал, что Генштаб Украины насильно мобилизует проживающих в Закарпатье венгров. Сийярто отметил, что нередко подобные акты мобилизации производятся в крайне грубой форме, сопряжённой с откровенной физической агрессией.