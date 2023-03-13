РИА Новости: российские военные уже рядом с железной дорогой, по которой идет снабжение ВСУ в Артемовске

РИА Новости со ссылкой на бойца ЧВК «Вагнер» сообщает, что российские военные уже находятся рядом с железной дорогой, по которой осуществляется снабжение ВСУ в Артемовске (Бахмуте).

По словам солдата, речь идет о ветке железной дороги, по которой резервы поступают в населенный пункт Часов Яр.

Он отметил, что подразделения российской армии находятся примерно в трех километрах от железнодорожного полотна на западной стороне Артемовска.

Боец «Вагнера» рассказал, что в дальнейшем российские военные планируют продвинуться северо-западнее Артемовска, чтобы перерезать автомобильные дороги и нарушить снабжение ВСУ.

Ранее сообщалось, что украинские военные в Артемовске могут полностью лишиться снабжения.

