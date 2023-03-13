Politico: в Евросоюзе начался раскол из-за отношений с Китаем и США
2023-03-13 23:53
Издание Politico со ссылкой на собственные источники в политических кругах Евросоюза пишет, что в европейском руководстве начался раскол из-за Китая.
Не все чиновники Евросоюза готовы согласиться с жесткой конфронтацией с Китаем, на которой настаивают США.
К сторонникам более мягкой политики относятся глава Евросовета Шарль Мишель и чиновники из этой структуры.
Позиции жесткой конфронтации с Китаем придерживается глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а власти Венгрии, Греции и Германии продвигают прокитайскую позицию.
Источник агентства утверждает, что Евросоюз является партнером Соединенных Штатов, а не его вассалом, поэтому вправе решать такие вопросы в своих интересах.
Опубликовано: Светлана Репина