Politico: в Евросоюзе начался раскол из-за отношений с Китаем и США

Издание Politico со ссылкой на собственные источники в политических кругах Евросоюза пишет, что в европейском руководстве начался раскол из-за Китая.

Не все чиновники Евросоюза готовы согласиться с жесткой конфронтацией с Китаем, на которой настаивают США.

К сторонникам более мягкой политики относятся глава Евросовета Шарль Мишель и чиновники из этой структуры.

Позиции жесткой конфронтации с Китаем придерживается глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а власти Венгрии, Греции и Германии продвигают прокитайскую позицию.

Источник агентства утверждает, что Евросоюз является партнером Соединенных Штатов, а не его вассалом, поэтому вправе решать такие вопросы в своих интересах.