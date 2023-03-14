Украина назвала продление зерновой сделки на 60 дней противоречащим соглашению

Глава Мининфраструктуры Украины Александр Кубраков утверждает, что продление зерновой сделки на 60 дней противоречит соглашению, заключенному с участием Турции и ООН.

Он напомнил, что данным соглашением предусмотрено продление сделки не менее чем на 120 дней.

Ранее заместитель главы российского МИД Сергей Вершинин заявил, что РФ не возражает против продления зерновой сделки.

При этом в России согласны пролонгировать договоренности только на 60, а не на 120 дней.

Вершинин пообещал, что по итогам прогресса с поставками российской сельхозпродукции и аммиака РФ определится с дальнейшим ходом зерновой сделки. В ООН пока никак не комментируют ситуацию.